Коронавирус Льготный период растаможки "евроблях" закончился

2021-11-10 18:20

С 15 июня по 10 ноября по льготным условиям растаможили более 83 тысяч авто на иностранной регистрации.

В Украине с 10 ноября закончился период льготной растаможки так называемых евроблях, ввезенных до 31 декабря 2020 года.

Льготный период начался 15 июня. За это время владельцы легковых и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонн с европейской регистрацией могли растаможить их за 1-3 тысяч долларов.

По данным Гостаможслужбы, на 1 ноября растаможили свои авто 66 тысяч человек. В бюджет поступило 2,3 млрд гривен.

С сегодняшнего дня полиция может останавливать нерастаможенные "евробляхи" и штрафовать их ладельцев на 8,5 тысяч грн. Гостаможслужба будет взимать штрафы, после чего автомобиль можно будет вывезти за границу или растаможить в Украине.

"Вопрос с евробляхами решен. Больше никаких отсрочок/льготных периодов не будет. Теперь – закон один для всех", - прокомментировал глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, более 83 тысяч авто растаможено, бюджет получил 2,9 млрд грн.

Напомним, что владельцы "евроблях" были недовольны новыми условиями растаможки и требовали вовсе отменить ограничения. Они несколько раз проводили под парламентом митинги.