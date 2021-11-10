Коронавирус Окончание пандемии: в ВОЗ раскрыли, когда будет сделано долгожданное объявление

2021-11-10 20:00



Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сделал предположение относительно окончания пандемии коронавируса.

В интервью изданию "La Vanguardia" Ханс Клюге отметил, что в ВОЗ заявили о возможном объявлении окончания пандемии COVID-19 в мире. Однако, это может произойти лишь тогда, когда система здравоохранения не будет перегружена и предоставление всех услуг станет возможным.

"Как только наша система здравоохранения не будет перегружена из-за госпитализации и смерти от коронавируса, то есть будет возможность оказывать те услуги, которые предоставлялись ранее, пандемия, возможно, превратится в епидемию", - сказал Клюге.

Клюге предположил, что об окончании пандемии могут объявить уже в следующем году.

Несмотря на это, директор бюро отметил, что если распространение инфекции не прекратятся, то примерно через три месяца статистика ухудшится и в Европе может добавиться еще полмиллиона смертей от коронавируса. По словам Клюге, это происходит и потому, что большинство скептически относится к вакцинации из-за распространения фейков.

Заметим, что 9 ноября 2021 года в Украине зафиксировали 23283 новых подтвержденных случаев коронавірусної болезни, среди которых 1539 детей. Более 1500 случаев за сутки зафиксировали в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Харьковских областях.

По словам Министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, почти 52 тысячи из выделенных 76 тысяч коек для больных на коронавирус уже заняты. 3645 пациентов находятся в реанимации.

Напомним, что заведующий отделением Черниговской городской больницы №1 Роман Курулюк рассказал, чем опасен новый штамп коронавирус "Дельта". По его словам, некоторые пациенты, которые заразились новым штампом COVID-19, могут снова попасть в реанимацию, после того, как их состояние улучшится. Есть зафиксированные прециденты.