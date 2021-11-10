Коронавирус Учителей в школах массово отстраняют, счет идет на сотни: «Вернуться к работе можно только…»

2021-11-10 22:00

Учителей в украинских школах стали массово отстранять от исполнения обязанностей из-за постановления Кабмина об обязательной вакцинации от коронавируса.

Так, с 8 ноября учителя, а также сотрудники центральных органов исполнительной власти, их территориальные подразделения; местных госадминистраций, которые не сделали прививку от COVID-19, не могут продолжать работу. От исполнения обязанностей их отстраняют, а зарплаты не сохраняются.

Вернуться к работе можно только, сделав хотя бы первую дозу вакцины.

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) отстранили от работы 7 сотрудников, трое из которых – работники аппарата КГГА и еще четверо – работники департаментов, пишет "Сегодня".

В Харьковской области за первый день новых карантинных правил для госслужащих 105 работников школ и 32 работника детских садов были отстранены от работы и.

Во Львове отстранили от работы более 300 работников школ. В основном это – технический и обслуживающий персонал.

По данным горсовета, во Львове насчитывается 16 тысяч работников сферы образования. Из них вакцинировано уже 96%. 2% находятся на больничном или в отпуске, а еще 2%, ориентировочно 320 человек, отстранили от работы, потому что у них не было COVID-сертификатов.

Кроме того, во Львовской области отстранили от работы 17 невакцинированных сотрудников. Среди них есть должностные лица Львовской обладминистрации и трех райгосадминистраций.

В Черновицкой области от работы отстранили 378 педагогов из-за отсутствия прививок.

На Волыни официально отстранили от работы 995 невакцинированных работников образовательных учреждений. Среди них – 348 работников учреждений дошкольного образования и 647 работников школ.

На Закарпатье отстранили от исполнения обязанностей148 педагогов из-за постановления Кабмина об обязательной вакцинации от коронавируса, сообщила директор департамента образования ОГА Марьяна Марусинец. Также, по ее словам, отстранили 234 техработника.

В Запорожской области отстранили 584 педагога из 53 тысяч 412 сотрудников сферы образования.

В Днепре отстранены от работы 99 педагогов.

В Кривом Роге почти 150 педагогов отстранены от исполнения обязанностей.