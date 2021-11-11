Политика документ Бывшему "Слуге народа" Гео Леросу Генпрокуратура и ГБР вручают подозрение

2021-11-11 10:49

11 ноября народному депутату, экс-члену фракции "Слуга народа" Гео Леросу, который недавно показал средний палец президенту Украины Зеленскому, вручают подозрение.

Об этом народный избранник написал в социальных сетях.

Лерос написал, что прямо сейчас во дворе дома, где он проживает, ему вручают подозрение. Сам народный депутат не знает, за что именно и ждет своего адвоката.

"Тут сразу две конторы ко мне пришли. Первая это ГБР, вызывают повесткой на допрос. А параллельно пришла Генпрокуратура - вручают подозрение. Скорее всего из-за инцидента в Раде. Они караулили под домом. И как только я вышел, окружили со всех сторон. Я не исключаю, что будут задерживать", - рассказал Лерос "Стране".