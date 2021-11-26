Политика Зеленский во время медиамарафона назвал Гео Лероса взяточником, нардеп заявил, что подаст в суд

2021-11-26 14:46

Президент Украины во время пресс-марафона назвал народного депутата Гео Лероса взяточником. 

Отвечая на вопрос журналиста, не кажется ли ему, что ГБР "превратилось в карманный орган Офиса президента", потому что оно три месяца не может найти видео о ДТП с нардепом Трухиным, но мгновенно находит видео с Гео Леросом и средним пальцем, Зеленский сказал:

"Что касается среднего пальца… Это же в прямом эфире было… Очень необычный для меня вопрос. Это же в Раде было, там все журналисты находились, и они это сняли, и они это показали. А при чем здесь ГРБ?".

Также президент добавил, что Лерос - "взяточник".

Нардеп Лерос уже отреагировал на заявление Зеленского. Он отметил, что собирается подать на президента в суд.

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