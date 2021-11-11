В Израиле готовятся к новому COVID-штамму

Новый штамм, к которому готовят чиновников, получил прозвище "Омега"
Не успел мир победить нынешнюю пандемию, так пора готовиться к следующей. В Израиле готовятся провести специальные учения, чтобы среагировать на новые штаммы вируса.
Израиль первым в мире проведет общенациональные учения, передает ua.news.
«Мы победили четвертую волну и находимся на грани выхода из штамма «Дельта». Но в то же время мы всегда смотрим в будущее и готовимся к продолжению кампании», – отметил премьер-министр страны Нафтали Беннетт.
Для учений новый штамм, к которому готовят чиновников, получил прозвище "Омега".
Чиновники будут вводить условный карантин, разрабатывать схемы движения транспорта и логистику работы лечебных учреждений.
Как сообщалось ранее, в начальных школах планируют открывать пункты вакцинации. Прививать детей будут только по согласию родителей.