Украина Девять стран Евросоюза оставили открытыми свои границы для украинцев

2021-11-11 21:00

Несмотря на изъятие Евросоюзом Украины из перечня безопасных для путешествий стран, девять стран ЕС остаются открытыми. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Детали

Отмечается, что девятой страной ЕС, которая остались открытой для путешествий украинцев стала Ирландия.

Условиями для въезда в страну являются: полная вакцинация, сертификат о выздоровлении или отрицательный ПЦР-тест. Как и раньше, для путешествия в Ирландию необходимо иметь визу.

Отныне девять стран объявили, что не будут закрывать свои границы для граждан Украины. Среди них Кипр, Эстония, Хорватия, Чехия, Дания, Австрия, Бельгия, Ирландия и Нидерланды.

В МИД отметили, что для пересечения границы Эстония, Чехия, Дания, Бельгия, Ирландия и Хорватия требуют пройти полную вакцинацию сертифицированными в ЕС препаратами Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, и AstraZeneca.

Австрия принимает туристов, которые также вакцинированы препаратом CoronaVac.

Впрочем, Кипр, кроме вакцинированных, принимает украинцев с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным до и после прибытия в страну

В Нидерландах с 13 ноября, кроме свидетельства о вакцинации, для въезда необходим отрицательный тест.

Напомним

9 ноября ЕС решил исключить Украину из списка стран, граждане которых могут путешествовать в страны Евросоюза без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после изъятия Украины из “зеленого списка” ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это - рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС.

Возможность въезда украинских граждан в ЕС в рамках политики постепенной отмены COVID-ограничений на поездки появилась 15 июля 2021 года.