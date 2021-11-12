Коронавирус Генсек ООН Антониу Гутерриш раскритиковал темпы вакцинации от COVID-19

2021-11-12 15:48

Генсек ООН Антониу Гутерриш раскритиковал темпы вакцинации от коронавируса в мире, поскольку миллиарды людей все еще ждут своей первой прививки. Об этом он заявил в своем видеообращении к участникам Парижского форума мира.

Такое неравенство в процессе иммунизации от COVID-19 Гутерриш назвал "моральной ошибкой" и призвал мировое сообщество разработать международный план вакцинации от коронавируса.

"Нам нужен международный план вакцинации, который позволит как минимум удвоить темпы производства и распределения вакцин, чтобы достичь показателей вакцинации населения в 70% в первой половине 2022 года", - сказал он.

Ранее Гутерриш заявил, что человечество за всю свою историю никогда не находилось в такой опасности, как сейчас.