Коронавирус Есть тяжелые случаи: в Минздраве рассказали, как COVID-19 переносят дети

2021-11-13 13:00

 

В данное время в украинских больницах находится почти 900 пациентов до 18 лет с диагнозом "коронавирусная инфекция". К счастью, количество тяжелых случаев течения Covid-19 среди детей небольшое.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью "НВ".

По его словам, дети переносят коронавирус гораздо легче, чем взрослые, однако есть и тяжелые случаи, в основном связанные с сопутствующими заболеваниями. На данный момент в детских больницах заняты 25% мест для больных COVID-19. Всего для маленьких пациентов с коронавирусом в стране развернуто 3 500 коек.

"Пока мы фиксируем то, что среди детей ковид переносится значительно легче, чем среди взрослых, количество тяжелых случаев довольно небольшое. В то же время существует связь с сопутствующими соматическими заболеваниями у детей и тяжестью течения коронавирусной болезни - тенденция такая же, как и у взрослых", - отметил Кузин.

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