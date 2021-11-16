Коронавирус В Китае создали вакцину против COVID-19, которая вводится путем ингаляции и защищает легкие

2021-11-16 08:25

Разработчик вакцины китайская компания CanSino начинает проводить клинические испытания вакцины против COVID-19, которая вводится пациентам путем ингаляции.

Ученые уже отрабатывали эту технологию, испытывая вдыхаемую вакцину против туберкулеза, сообщает CGTN.

Как сообщают создатели, вакцину люди вдыхают через рот. После этого через дыхательные пути человека препарат попадает в легкие.

Таким образом происходит стимуляция иммунитета слизистой оболочки, который невозможно создать путем распространенных внутримышечных инъекций таких как Pfizer, CoronaVac и т.п.

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