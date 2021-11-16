Коронавирус В Украине за сутки удвоилось число летальных исходов от осложнений COVID-19

2021-11-16 09:40

В Украине за сутки зарегистрировано 16 308 новых случаев коронавируса. Из них заболели 1 168 детей и 327 медицинских работников. За 24 часа госпитализированы 2 264 человека; выздоровели 21 914 человек.

Как сообщает пресс-служба МОЗ, отмечается резкий рост летальных исходов за сутки от коронавируса. Так, если накануне сообщалось о том, что недуг унес жизни 442 украинцев, то за последние 24 часа от коронавируса скончалось 838 человек.

Сколько новых случаев заражения за сутки в областях:

  • Винницкая область – 619 случаев;
  • Волынская область – 627 случаев;
  • Днепропетровская область – 1635 случаев;
  • Донецкая область – 736 случаев;
  • Житомирская область – 301 случай;
  • Закарпатская область – 379 случаев;
  • Запорожская область – 1084 случая;
  • Ивано-Франковская область – 325 случаев;
  • Киев – 1481 случай;
  • Киевская область – 754 случая;
  • Кировоградская область – 127 случаев;
  • Луганская область – 337 случаев;
  • Львовская область – 770 случаев;
  • Николаевская область – 842 случая;
  • Одесская область – 1549 случаев;
  • Полтавская область – 1000 случаев;
  • Ровенская область – 653 случая;
  • Сумская область – 387 случаев;
  • Тернопольская область – 280 случаев;
  • Харьковская область – 547 случаев;
  • Херсонская область – 153 случая;
  • Хмельницкая область – 387 случаев;
  • Черкасская область – 762 случая;
  • Черновицкая область – 247 случаев;
  • Черниговская область – 326 случаев.
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