Коронавирус В Украине за сутки удвоилось число летальных исходов от осложнений COVID-19

2021-11-16 09:40

В Украине за сутки зарегистрировано 16 308 новых случаев коронавируса. Из них заболели 1 168 детей и 327 медицинских работников. За 24 часа госпитализированы 2 264 человека; выздоровели 21 914 человек.

Как сообщает пресс-служба МОЗ, отмечается резкий рост летальных исходов за сутки от коронавируса. Так, если накануне сообщалось о том, что недуг унес жизни 442 украинцев, то за последние 24 часа от коронавируса скончалось 838 человек.

Сколько новых случаев заражения за сутки в областях:



