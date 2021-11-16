В Украине за сутки удвоилось число летальных исходов от осложнений COVID-19
2021-11-16 09:40
В Украине за сутки зарегистрировано 16 308 новых случаев коронавируса. Из них заболели 1 168 детей и 327 медицинских работников. За 24 часа госпитализированы 2 264 человека; выздоровели 21 914 человек.
Как сообщает пресс-служба МОЗ, отмечается резкий рост летальных исходов за сутки от коронавируса. Так, если накануне сообщалось о том, что недуг унес жизни 442 украинцев, то за последние 24 часа от коронавируса скончалось 838 человек.
Сколько новых случаев заражения за сутки в областях:
- Винницкая область – 619 случаев;
- Волынская область – 627 случаев;
- Днепропетровская область – 1635 случаев;
- Донецкая область – 736 случаев;
- Житомирская область – 301 случай;
- Закарпатская область – 379 случаев;
- Запорожская область – 1084 случая;
- Ивано-Франковская область – 325 случаев;
- Киев – 1481 случай;
- Киевская область – 754 случая;
- Кировоградская область – 127 случаев;
- Луганская область – 337 случаев;
- Львовская область – 770 случаев;
- Николаевская область – 842 случая;
- Одесская область – 1549 случаев;
- Полтавская область – 1000 случаев;
- Ровенская область – 653 случая;
- Сумская область – 387 случаев;
- Тернопольская область – 280 случаев;
- Харьковская область – 547 случаев;
- Херсонская область – 153 случая;
- Хмельницкая область – 387 случаев;
- Черкасская область – 762 случая;
- Черновицкая область – 247 случаев;
- Черниговская область – 326 случаев.