Коронавирус Четыре области Украины могут покинуть "красную" зону: где наблюдается улучшение ситуации с ковидом

2021-11-16 20:00

В Украине выйти из "красной" зоны адаптивного карантина могут несколько областей, если ситуация с заболевшими и госпитализированными будет и дальше улучшаться.

Об этом во время брифинга заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко. Он назвал четыре области "ближайшими кандидатами".

По его прогнозам, уже на следующей неделе четыре региона Украины могут покинуть "красную" зону карантина: Запорожская, Киевская, Луганская и Одесская области. Также, вероятно, к ним присоединится Львовщина.