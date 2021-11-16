Коронавирус Когда киевские школьники вернутся за парты: власти назвали условие

2021-11-16 18:40

Школьники в Киеве вернутся в классы только после спада заболеваемости COVID-19 среди детей и подростков.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, детей начали госпитализировать с тяжелыми формами болезни, а общее количество больных коронавирусом несовершеннолетних увеличилось.

"К каникулам этот показатель (заболеваемость среди детей - ред.) был на уровне около 100 заболеваний в день и тенденция была к росту цифр. К этому показателю стоило добавить тех, кто болел бессимптомно, заражая родных и близких. Да и сами дети, в отличие от предыдущих волн стали больше болеть в сложной форме" , - заявил чиновник.

Он добавил, что на данный момент суточная заболеваемость среди школьников начала снижаться, то есть дистанционное обучение доказало свою эффективность в борьбе с коронавирусом. Как только ситуация улучшится, в классы вернутся прежде всего учащиеся младшей школы