Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине немного снизилось, но смертность продолжает расти

2021-11-17 14:42

В Украине за сутки зафиксировано 18 668 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, были госпитализированы 4 468 человек; выздоровели 20 211 человек. При этом за 24 часа коронавирус унес жизни 769 украинцев. 

Статистика по заражениям коронавирусом в регионах (за сутки):

  • Винницкая область – 733 случая;
  • Волынская область – 731 случай;
  • Днепропетровская область – 1675 случаев;
  • Донецкая область – 1032 случая;
  • Житомирская область – 456 случаев;
  • Закарпатская область – 344 случая;
  • Запорожская область – 1087 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 642 случая;
  • Киев – 1609 случаев;
  • Киевская область – 1069 случаев;
  • Кировоградская область – 131 случай;
  • Луганская область – 328 случаев;
  • Львовская область – 721 случай;
  • Николаевская область – 950 случаев;
  • Одесская область – 1504 случая;
  • Полтавская область – 1168 случаев;
  • Ровенская область – 738 случаев;
  • Сумская область – 385 случаев;
  • Тернопольская область – 367 случаев;
  • Харьковская область – 639 случаев;
  • Херсонская область – 337 случаев;
  • Хмельницкая область – 803 случая;
  • Черкасская область – 721 случай;
  • Черновицкая область – 199 случаев;
  • Черниговская область – 299 случаев.
subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине за сутки удвоилось число летальных исходов от осложнений COVID-19

2021-11-16 09:40

В Украине на выходных снизилось число новых случаев COVID-19, но смертность остается высокой

2021-11-15 11:46

Эпидемия коронавируса в США закончится к январю - власти заказали миллионы новых таблеток

2021-11-15 09:03

На украинских пациентах испытают китайский и немецкий препараты от COVID-19

2021-11-12 20:34

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Число новых случаев COVID-19 в Украине немного снизилось, но смертность продолжает расти

2021-11-17 14:42

В Минздраве пояснили, что не является веским основанием для отказа от вакцинации

2021-11-17 13:12

За сутки привились от COVID-19 почти 300 тыс украинцев - какие вакцины сейчас пользуются наибольшим спросом

2021-11-17 11:13

Деньги не дадут на руки: у Зеленского указали на нюанс с выплатой тысячи гривен вакцинированным

2021-11-16 22:00
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Число новых случаев COVID-19 в Украине немного снизилось, но смертность продолжает расти 2021-11-17 14:42
В Минздраве пояснили, что не является веским основанием для отказа от вакцинации 2021-11-17 13:12
За сутки привились от COVID-19 почти 300 тыс украинцев - какие вакцины сейчас пользуются наибольшим спросом 2021-11-17 11:13
Деньги не дадут на руки: у Зеленского указали на нюанс с выплатой тысячи гривен вакцинированным 2021-11-16 22:00