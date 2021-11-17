Число новых случаев COVID-19 в Украине немного снизилось, но смертность продолжает расти
2021-11-17 14:42
В Украине за сутки зафиксировано 18 668 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
Как сообщает пресс-служба Минздрава, были госпитализированы 4 468 человек; выздоровели 20 211 человек. При этом за 24 часа коронавирус унес жизни 769 украинцев.
Статистика по заражениям коронавирусом в регионах (за сутки):
- Винницкая область – 733 случая;
- Волынская область – 731 случай;
- Днепропетровская область – 1675 случаев;
- Донецкая область – 1032 случая;
- Житомирская область – 456 случаев;
- Закарпатская область – 344 случая;
- Запорожская область – 1087 случаев;
- Ивано-Франковская область – 642 случая;
- Киев – 1609 случаев;
- Киевская область – 1069 случаев;
- Кировоградская область – 131 случай;
- Луганская область – 328 случаев;
- Львовская область – 721 случай;
- Николаевская область – 950 случаев;
- Одесская область – 1504 случая;
- Полтавская область – 1168 случаев;
- Ровенская область – 738 случаев;
- Сумская область – 385 случаев;
- Тернопольская область – 367 случаев;
- Харьковская область – 639 случаев;
- Херсонская область – 337 случаев;
- Хмельницкая область – 803 случая;
- Черкасская область – 721 случай;
- Черновицкая область – 199 случаев;
- Черниговская область – 299 случаев.