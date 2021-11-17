Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине немного снизилось, но смертность продолжает расти

2021-11-17 14:42

В Украине за сутки зафиксировано 18 668 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, были госпитализированы 4 468 человек; выздоровели 20 211 человек. При этом за 24 часа коронавирус унес жизни 769 украинцев.

Статистика по заражениям коронавирусом в регионах (за сутки):