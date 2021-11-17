Коронавирус В Минздраве пояснили, что не является веским основанием для отказа от вакцинации

2021-11-17 13:12

В Минздраве заявили, что наличие антител в крови человека не является основанием для отказа от вакцинации.

"Обращаем внимание, что наличие антител к коронавирусу, вызываемому COVID-19, указывает, что человек ранее контактировал с вирусом, но не является признаком болезни. Выявление антител не гарантирует наличия иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2 и не является основанием для отказа от вакцинации", - сказано в сообщении МОЗ.

Отмечается, что основанием для установления диагноза COVID-19 остается только результат ПЦР-теста. В Минздраве уточнили, что ни один из тестов не является обязательным перед проведением вакцинации.