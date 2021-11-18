Политика Лукашенко предложил Германии создать гуманитарный коридор для мигрантов

2021-11-18 19:20

 

В свою очередь, Минск обязался способствовать возвращению иностранцев на родину. Беларусь предлагает Европе принять у себя 2 тысячи нелегальных мигрантов

Во время первого телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко предложил создать гуманитарный коридор для двух тысяч мигрантов, которые находятся на польско-белорусской границе.

Об этом, со ссылкой на пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт, сообщило государственное издание "Белта".

По словам представительницы белорусского лидера, сейчас на территории страны находятся около 7 тысяч нелегальных мигрантов, две из которых - на границе с Польшей. Минск просит создать гуманитарный коридор для тех граждан, которые находятся в лагерях на границе с ЕС.

"Мы берем на себя обязательство способствовать, насколько это возможно и по их желанию, остальным 5 тысячам вернуться на родину", - отметила Эйсмонт.

По ее словам, Меркель согласилась провести консультации с партнёрами по ЕС относительно создания гуманитарного коридора.

У Лукашенко также рассказали, что первый самолёт с 374 мигрантами уже отправился на родину беженцев в Ирак.

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