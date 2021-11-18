Коронавирус «Длительный ковид»: Минздрав объяснил, как вернуться в норму после COVID-19

2021-11-18 19:40

В Министерстве здравоохранения Украины объяснили, что такое постковидный синдром и как с ним бороться

Об этом в четверг, 18 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Даже у тех, кто легко или бессимптомно перенес коронавирусную болезнь, может наблюдаться так называемый «постковидный синдром» или «длительный ковид» (long COVID-19)», — сказано в сообщении.

По данным Минздрава, постковидный синдром может занять от 5 до 12 недель или дольше. Он характеризуется различными клиническими проявлениями: слабость, упадок сил, длительный кашель, одышка, потеря вкуса и обоняния, нарушение сна и сознания, тревожность, депрессия, головная боль, суставной синдром, выпадение волос, расстройства эндокринной системы.

В министерстве отмечают, что в настоящее время не существует исчерпывающего перечня симптомов и состояний, характерных для постковидного синдрома.

«Инструкции или рецепта быстрого восстановления после перенесенного COVID-19 пока нет. А особенно, если учитывать разное течение заболевания и индивидуальные особенности каждого пациента», — отмечают в сообщении.

В ведомстве рекомендуют людям, которые перенесли коронавирусную болезнь, соблюдать режим сна и сбалансированного питания, умеренную физическую активность, прогулки на свежем воздухе, упражнения для тренировки мозга и когнитивных способностей.