Политика Евросоюз не готов предоставить Украине европейскую перспективу

2021-11-18 20:00

Пока в ЕС не существует консенсуса относительно предоставления Украине европейской перспективы.

Об этом сказала руководитель группы поддержки Украины в Европейской комиссии, заместитель генерального директора Генерального директората Еврокомиссии по вопросам политики добрососедства и переговоров по расширению Катарина Матернова в интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

"Когда мы говорим с Украиной, мы говорим как партнеры. На данный момент, и мы достаточно открыто говорим об этом – сейчас Европа не в том состоянии, чтобы быть готовой к следующему шагу, консенсуса на этот счет нет", - сказала Матернова, комментируя призыв президента Владимира Зеленского после саммита Украина-ЕС предоставить европейскую перспективу Украине.

Однако, Матернова подчеркнула, что лично верит в то, что у Украины есть европейская перспектива.

"В то же время, пока мы ждем, когда откроется окно возможностей для полной европейской перспективы, важно гарантировать, что в экономической и регуляторной сферах через контакты между людьми и т.д. мы сделаем интеграцию более крепкой, надежной и сильной", - добавила она.

Она отметила, что не согласна с мнением о том, что нынешнее руководство Украины саботирует европейскую интеграцию.

"Когда новый президент пришел к власти, совершенно очевидно, что был период, когда он разбирался в делах. Отношения с ЕС – это огромный, сложный комплекс, включая Соглашение об ассоциации, которое является чрезвычайно сложным договором", - сказала она.

Матернова подчеркнула, что, наоборот, думает, что сейчас между ЕС и Украиной гораздо больше совместной работы и реальное ежедневное взаимодействие по ряду секторов.