Политика Публикация РФ дипломатической переписки: Меркель заявила, что Кремль ничем не удивил

2021-11-19 09:23

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что публикация МИД РФ дипломатической переписки о подготовке нормандской встречи на уровне министров была "не таким уж и сюрпризом".

"То, что публикуются письма (министров иностранных дел Германии, Франции и России), не такой уж и сюрприз", - сказала Меркель, добавив, что многие свои письма она читает в СМИ.

По ее словам, она очень рассчитывала на нормандскую встречу на уровне министров, однако та сорвалась.

"Я сожалею об этом. И публикация переписки ничего не изменит", - добавила канцлер Германии.

Накануне МИД РФ опубликовал переписку с Германией и Францией о "Нормандии". Опубликовать дипломатическую переписку якобы решили для "избежания дальнейших спекуляций", утверждают в российском МИД.