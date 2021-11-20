Коронавирус В Минздраве сделали предупреждение по вакцинации: "Нужно как можно скорее..."

2021-11-20 12:00

 

Вторую дозу вакцины следует обязательно делать, даже если опоздали со сроками.

Об этом подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Сніданку з 1+1".

Глава Минздрава отметил. что сейчас в стране наблюдается тенденция, когда человек делает первую прививку и получает "желтый" сертификат, а потом пользуется тем, пока он действует.

Таким людям врачи советуют непременно сделать прививку даже с любым опозданием. Виктор Ляшко отметил, что в таком случае достаточно получить вторую дозу вакцины, а не начинать весь курс прививок заново.

"Если пропустили рекомендуемые сроки прививки - не страшно. Надо как можно скорее прийти на повторную вакцинацию. Ведь именно полный курс прививки как нельзя лучше защищает от тяжелого течения COVID-19 " - рассказал Виктор Ляшко.

Как ранее сообщалось, за минувшие сутки зарегистрировано чуть более 20 тысяч новых случаев заболеваемости на коронавірусну инфекцию. 725 человек умерли и почти 4 тысячи были госпитализированы в украинские больницы. Медики отмечают, что большинство из пациентов ковидных отделений нуждаются в кислородной поддержке.

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