COVID ударил по основе "Баварии": на матч с "Динамо" едут всего 18 игроков

Мюнхенская "Бавария" из-за ситуации с коронавирусом в клубе везет на матч Лиги чемпионов УЕФА с "Динамо" в Киев всего 18 игроков. Из них трое сыграли за основу не более 10 матчей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter "Баварии".

Согласно заявке, в список вошли всего 18 игроков "Баварии", в том числе трое вратарей. Таким образом, на скамейке запасных будет пятеро полевых игроков, которых как раз хватит, чтобы провести замены по ходу матча.

При этом на матч заявлены Танги Ньянзу, Малик Тиллман и Марк Рока, которые провели за основу менее 10 матчей.

Заявка "Баварии" на матч с "Динамо":