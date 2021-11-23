Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине за сутки выросло почти в два раза

2021-11-23 10:12

В Украине за минувшие сутки выявили 12 729 новых случаев заражения коронавирусом. Это намного (более чем на 5 тыс.) превышает вчерашний показатель.

 Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве (1631), Днепропетровской (1310) и Полтавской (1141) областях.

Как сообщает Минздрав, среди новых заболевших детей – 1 058, медработников – 231. В больницы госпитализированы 2 055 человек; летальных исходов – 720; выздоровели – 23 107 человек.

За все время пандемии в Украине заболело – 3 353 136 человек, выздоровело – 2 796 597 человек, летальных исходов – 82 318.

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Стартовала массовая вакцинация детей возрастом от пяти лет - какой препарат используется 2021-11-23 12:10
Число новых случаев COVID-19 в Украине за сутки выросло почти в два раза 2021-11-23 10:12