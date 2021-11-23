Коронавирус Стартовала массовая вакцинация детей возрастом от пяти лет - какой препарат используется

2021-11-23 12:10

В Израиле с 23-го ноября стартует кампания по вакцинации от коронавируса детей в возрасте от пяти до 11 лет. В страну уже доставлены большие объемы детской вакцины.

"В Израиль доставлено много доз детской вакцины, в очень больших объемах. Мой сын Давид будет одним из первых, кто получит прививку", - заявил глава израильского правительства Нафтали Беннет.

Он же добавил, что в этой возрастной категории находятся до 9,4 млн жителей Израиля. Согласно данным Минздрава страны, к ноябрю на эту группу пришлось более трети новых случаев. Ученые сомневаются в том, что Израиль сможет достичь коллективного иммунитета, если детям не введут вакцинацию. В то же время политики утверждают, что прививка прежде всего необходима для защиты индивидуального здоровья, а не для прекращения передачи вируса.

Несмотря на то, что большинство детей не имеет никаких симптомов во время болезни, COVID-19 может нести риски в более долгосрочной перспективе, считают ученые.

Напомним, национальная кампания по вакцинации жителей Израиля препаратом американской компании Pfizer началась 20 декабря прошлого года. По сведениям Минздрава, к настоящему времени первую дозу вакцины получили 6,2 млн израильтян, вторую - 5,7 млн, третью - 4,1 млн (общая численность населения страны составляет 9,3 млн человек).