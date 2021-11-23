Экономика Второй транш кредита МВФ: Сегодня на счета Кабмина поступят почти 700 млн долларов

2021-11-23 09:40

Второй транш МВФ в размере около 700 млн. долларов будет на украинских счетах уже во вторник, 23 ноября.

"Второй транш программы в размере около 700 млн. долларов уже во вторник будет на счетах украинского правительства", - сообщил замисполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован на своей странице в Facebook.

Рашкован также поблагодарил Совет директоров МВФ за положительное решение о первом пересмотре программы Stand-By с Украиной и продлении программы до конца июня 2022 года.

"Благодарю всех, кто много месяцев работал над воплощением этого решения. Теперь нужно работать дальше", - написал Рашкован.

Предоставление Украине транша подтвердили в пресс-служба фонда.