Коронавирус В ВОЗ объяснили всплеск COVID-19 в Европе

2021-11-23 17:20

Уже к марту 2022 года количество жертв коронавируса в Европе превысит 2 миллиона, прогнозирует организация.

Всплеск заболеваемости COVID-19 в Европе обусловлен тремя факторами - штаммом Дельта, отказом от вакцинации и ослаблением карантинных ограничений. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге, сообщает The Guardian во вторник, 23 ноября.

По словам Клюге, ситуация с COVID-19 в Европе и Центральной Азии очень серьезна.

"Нам предстоит суровая зима, но мы не должны оставаться без надежды, потому что все мы - правительства, органы здравоохранения, отдельные лица - можем принять решительные меры для стабилизации пандемии", - сказал Клюге.

Согласно прогнозам ВОЗ, уже к марту 2022 года число погибших от коронавируса в Европе превысит 2,2 миллиона человек.

"Европа остается "в тисках" пандемии. Ежедневная смертность возросла почти до 4 200 случаев в день - вдвое больше, чем на конец сентября", - подчеркнул Клюге.

На данный момент зарегистрированные летальные случаи коронавируса уже превысили 1,5 миллиона в 53 странах Европы, тогда как сам вирус является причиной смерти номер один в Европе и Центральной Азии.

Кроме того, ВОЗ ожидает высокой или экстремальной нагрузки на больничные койки в 25 странах и высокой или экстремальной нагрузки в отделениях интенсивной терапии в 49 из 53 стран в период с настоящего момента до марта 2022 года.

В этих обстоятельства Клюге заявил, что человечеству необходимо использовать подход "вакцина плюс", то есть соблюдать комплекс мер против коронавируса.

Клюге пояснил, что подход "вакцина плюс" означает получение стандартных доз вакцины, ревакцинацию, если таковая предлагается, а также включение профилактических мер в обычный распорядок дня.

"Ношение маски, мытье рук, проветривание помещений, поддержание физического расстояния и чихание в локоть - простые и эффективные способы получить контроль над вирусом и поддержать жизнь общества", - резюмировал представитель ВОЗ.

Напомним, что ранее глава Минздрава ФРГ назвал два выхода из пандемии. Согласно данным ВОЗ, в последние недели заболеваемость коронавирусной инфекцией в Германии бьет рекорды.

Также сообщалось, что Италия одобрила ревакцинацию от COVID-19. Получить бустерную дозу вакцины от коронавируса итальянцы смогут через пять месяцев после завершения курса иммунизации.