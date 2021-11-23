Коронавирус ЕС хочет унифицировать срок действия COVID-сертификатов, добавив третью прививку: детали

2021-11-23 18:40

 

Европейская комиссия хочет унифицировать сроки действия сертификатов о вакцинации от коронавируса. В частности, планируется включить в документ сведения о третьей (бустерной) прививке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на еврокомиссара здравоохранения Стеллу Кириакидес, которую цитирует Euractiv.

"Я полностью согласнас неотложностью, и именно поэтому Европейская комиссия работает над усилением координации свободного передвижения, включая продолжительность действия и роль усилителей в кампании вакцинации", - сказала она.

По ее словам, обсуждения со странами-членами ЕС относительно сертификатов продолжаются, и исполнительная комиссия блока намерена выступить с предложениями уже на этой неделе.

"Мы полны решимости вернуть назад нынешнюю волну... и мы также осознаем, что нам нужно дать четкие, последовательные послания гражданам", - сказала она.

Как сообщает издание, ссылаясь на собственные источники, Европейская комиссия предложит внести сведения о третьей прививке от COVID-19 в срок действия цифрового сертификата уже в начале декабря.

Указано, что в ЕС пока склоняются к сценарию необходимости получения третьей дозы вакцины в течение 9 месяцев после последней иммунизации.

Отметим, что, согласно действующих условий, срок действия COVID-сертификата должен заканчиваться через 9 месяцев после введения последней дозы вакцины против коронавируса, однако ранее предлагалось через 12.

Напомним, в июне Совет Европейского союза окончательно утвердил регламенты о внедрении COVID-сертификатов в ЕС.

Отметим, что окончательно ковидные сертификаты вошли в обращение с 1 июля.

Добавим, что в Украине действуют "желтый" (при введении одной дозы вакцины) и "зеленый" (при завершении курса вакцинации) цифровые COVID-сертификаты.

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