Коронавирус Австрия изменила правила въезда в страну

2021-11-23 20:00

 

С сегодняшнего дня в Австрии начал действовать общегосударственный карантин. Тем самым в страну будут пускать при наличии уважительной причине. В частности, посещение родственников, лечение, семейные обстоятельства, служебные поездки, свадьбы и похороны.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В случае наличия уважительной причины, во время поездки в Австрию вакцинированным пассажирам необходимо иметь при себе один из документов:

  • сертификат о полной вакцинации, если последняя вакцинация, необходимая для полной иммунизации, была сделана более чем за 14 дней до въезда;
  • подтверждение о выздоровлении после заболевания COVID-19 (медицинская справка о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней, оформлена на английском или немецком языке).

Для невакцинированных пассажиров для въезда в страну нужны следующие документы:

  • подтверждение отрицательного результата теста на COVID-19 (ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда) и обязательный 10-дневный карантин после въезда;
  • зарегистрироваться для путешествия на Pre-Travel-Clearance не ранее чем за 72 часа до въезда.

Подросткам в возрасте от 12 до 18 лет, которые въезжают вместе с вакцинированными взрослыми, нужен тест, но в тоже время они не подлежат карантину.

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