Австрия изменила правила въезда в страну

С сегодняшнего дня в Австрии начал действовать общегосударственный карантин. Тем самым в страну будут пускать при наличии уважительной причине. В частности, посещение родственников, лечение, семейные обстоятельства, служебные поездки, свадьбы и похороны.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
В случае наличия уважительной причины, во время поездки в Австрию вакцинированным пассажирам необходимо иметь при себе один из документов:
Для невакцинированных пассажиров для въезда в страну нужны следующие документы:
Подросткам в возрасте от 12 до 18 лет, которые въезжают вместе с вакцинированными взрослыми, нужен тест, но в тоже время они не подлежат карантину.