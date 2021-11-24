Коронавирус Сегодня Германия перешла на 3G - введены более строгие карантинные ограничения

2021-11-24 13:31

В Германии ужесточены правила пользования общественным транспортом. С 24 ноября для всех пассажиров введено "правило 3G" - сокращение от Genesen, Geimpft, Getestet (переболел, привит, протестирован).

Как сообщает DW, если в случае контроля в автобусе или трамвае пассажир не сможет предъявить доказательства выполнения одного из этих условий, ему придется покинуть транспортное средство на ближайшей остановке.

Руководство железнодорожного концерна Deutsche Bahn ввело точечные проверки на "правило 3G" в порядке эксперимента уже с 23 ноября.

Кроме того, "правило 3G" с 24 ноября вводится и в офисах.

Количество новых заражений SARS-CoV-2 в Германии за прошедшую неделю впервые превысило 400 случаев на 100 тысяч жителей и, таким образом, обновляет максимум 17-й день подряд.