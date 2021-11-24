Коронавирус Сегодня Германия перешла на 3G - введены более строгие карантинные ограничения

2021-11-24 13:31

В Германии ужесточены правила пользования общественным транспортом. С 24 ноября для всех пассажиров введено "правило 3G" - сокращение от Genesen, Geimpft, Getestet (переболел, привит, протестирован). 

Как сообщает DW, если в случае контроля в автобусе или трамвае пассажир не сможет предъявить доказательства выполнения одного из этих условий, ему придется покинуть транспортное средство на ближайшей остановке.

Руководство железнодорожного концерна Deutsche Bahn ввело точечные проверки на "правило 3G" в порядке эксперимента уже с 23 ноября.

Кроме того, "правило 3G" с 24 ноября вводится и в офисах.

Количество новых заражений SARS-CoV-2 в Германии за прошедшую неделю впервые превысило 400 случаев на 100 тысяч жителей и, таким образом, обновляет максимум 17-й день подряд.

subscriber subscriber

Еще по теме

Американцев официально призвали не посещать европейские страны страны

2021-11-24 09:21

Адвокат из Германии: Иски Медведчука к ЕСПЧ имеют огромные шансы на успех

2021-11-13 09:22

Лавина мигрантов накрыла Германию, за месяц задержаны более 5 тыс нелегалов

2021-11-03 09:02

фото Кулеба аргументировал в ЕС необходимость применения на Донбассе беспилотников Bayraktar

2021-10-29 15:15

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Близкий контакт запрещен: В Нидерландах ввели крупные штрафы за несоблюдение социальной дистанции

2021-11-24 15:14

Вакцинация в Украине: минимум одну прививку от коронавируса получили 13 млн человек

2021-11-24 14:21

Сегодня Германия перешла на 3G - введены более строгие карантинные ограничения

2021-11-24 13:31

Число новых случаев COVID-19 в Украине снижается, но смертность по-прежнему очень высокая

2021-11-24 10:44
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Близкий контакт запрещен: В Нидерландах ввели крупные штрафы за несоблюдение социальной дистанции 2021-11-24 15:14
Вакцинация в Украине: минимум одну прививку от коронавируса получили 13 млн человек 2021-11-24 14:21
Сегодня Германия перешла на 3G - введены более строгие карантинные ограничения 2021-11-24 13:31
Число новых случаев COVID-19 в Украине снижается, но смертность по-прежнему очень высокая 2021-11-24 10:44