Коронавирус Невакцинированных украинцев начнут отстранять от работы с 9 декабря

2021-11-24 21:20
 
 
В Украине расширен список профессий, для которых вакцинация является обязательной. Сотрудников будут отстранять от работы без сохранения заработной платы

С 9 декабря ряд граждан Украины будут отстранять от работы без сохранения заработной платы.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду 24 ноября.

Правительство расширило список профессий, для которых вакцинация является обязательной. В частности, прививки должны получить:

  • сотрудники исполнительных органов власти и предприятий, которые к ним относятся;
  • работники учреждений, которые оказывают социальные услуги, защищают права детей или сотрудники реабилитационных учреждений;
  • сотрудники предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики страны (к подобным компаниям отнесли "Укрпочту" и "Укрзализныцю").

При этом, вернуться на работу граждане смогут только после того, как получат первую дозу прививки.

subscriber subscriber

Еще по теме

"ПриватБанк" предупредил украинцев о появлении новой схемы мошенничества под видом COVID-выплат

2021-11-18 18:40

В Минздраве собираются снова усилить карантин: какие ограничения ждут украинцев в этот раз

2021-11-17 19:20

В Украине более 96 процентов умерших от COVID-19 не были вакцинированы

2021-11-16 21:20

ВНО-2022: где будут платить минимум 9 тысяч за высший балл

2021-11-15 18:20

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Невакцинированных украинцев начнут отстранять от работы с 9 декабря

2021-11-24 21:20

Минимум заражений за 2021 год. В Токио за сутки зафиксировали пять COVID-случаев

2021-11-24 19:40

Адаптивный карантин в Украине изменили. Кабмин обновил правила для "желтой" зоны

2021-11-24 19:00

Билеты на поезд и походы в музеи. Помогут ли деньги за вакцинацию развивать туризм в Украине

2021-11-24 18:20
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Невакцинированных украинцев начнут отстранять от работы с 9 декабря 2021-11-24 21:20
Минимум заражений за 2021 год. В Токио за сутки зафиксировали пять COVID-случаев 2021-11-24 19:40
Адаптивный карантин в Украине изменили. Кабмин обновил правила для "желтой" зоны 2021-11-24 19:00
Билеты на поезд и походы в музеи. Помогут ли деньги за вакцинацию развивать туризм в Украине 2021-11-24 18:20