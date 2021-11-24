Невакцинированных украинцев начнут отстранять от работы с 9 декабря

С 9 декабря ряд граждан Украины будут отстранять от работы без сохранения заработной платы.
Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду 24 ноября.
Правительство расширило список профессий, для которых вакцинация является обязательной. В частности, прививки должны получить:
- сотрудники исполнительных органов власти и предприятий, которые к ним относятся;
- работники учреждений, которые оказывают социальные услуги, защищают права детей или сотрудники реабилитационных учреждений;
- сотрудники предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики страны (к подобным компаниям отнесли "Укрпочту" и "Укрзализныцю").
При этом, вернуться на работу граждане смогут только после того, как получат первую дозу прививки.