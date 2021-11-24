Невакцинированных украинцев начнут отстранять от работы с 9 декабря

2021-11-24 21:20

В Украине расширен список профессий, для которых вакцинация является обязательной. Сотрудников будут отстранять от работы без сохранения заработной платы

С 9 декабря ряд граждан Украины будут отстранять от работы без сохранения заработной платы.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду 24 ноября.

Правительство расширило список профессий, для которых вакцинация является обязательной. В частности, прививки должны получить:

сотрудники исполнительных органов власти и предприятий, которые к ним относятся;

работники учреждений, которые оказывают социальные услуги, защищают права детей или сотрудники реабилитационных учреждений;

сотрудники предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики страны (к подобным компаниям отнесли "Укрпочту" и "Укрзализныцю").

При этом, вернуться на работу граждане смогут только после того, как получат первую дозу прививки.