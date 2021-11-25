Коронавирус ЕС снимет ограничения на въезд для всех вакцинированных иностранцев: названа дата

2021-11-25 18:00

 

Европейская комиссия внедряет оптимизированный подход в отношении иностранцев, которые прошли вакцинацию от COVID. Предполагается, что с 1 марта 2022 года снимут ограничения на въезд для граждан всех третьих стран.

Об этом в комментарии РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Сообщается, что предполагается оптимизированный подход, которые полностью зависит от статуса путешественника, а не от страны отправления. Это означает отмену так называемого "зеленого списка" стран, граждан которых рекомендуется свободно пропускать на территорию ЕС.

Еврокомиссия отмечает, что частые обновления списка затрудняют планирование путешествий, а новые правила сделают систему более понятной.

"С ростом масштабов вакцинации во всем мире также имеет смысл отменить ограничения на поездки на основе статуса человека, а не страны, из которой он приехал. Это изменение произойдет только с 1 марта 2022 года, чтобы дать странам, не входящим в ЕС, время для дальнейшего повышения показателей вакцинации. Это также будет зависеть от предварительной оценки ситуации с вакцинацией за пределами ЕС", - говорится в заявлении.

Также уточняется, что те, кто получил вакцину, одобренную Всемирной организацией здравоохранения, но не Европейского агентства по лекарственным средствам, должны будут предъявлять отрицательные тесты на COVID.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз с 10 января предлагает изменить правила въезда, сократив срок действия сертификата о вакцинации от COVID до 9 месяцев.

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