Коронавирус После трех дней роста в Украине снизилось число новых случаев заражения

2021-11-26 16:31

В Украине за минувшие сутки выявили 15 936 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Снижение на тысячу заражений произошло после трех дней роста.

Как сообщает Минздрав 26 ноября, больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве (1438), Запорожской (1075) и Днепропетровской (1022) областях.

Среди новых заболевших детей – 1 394, медработников – 303. В больницы госпитализированы 3 208 человек, летальных исходов – 608, выздоровели – 24 569 человек.

Напомним, за все время пандемии в Украине заболело 3 400 340 человек, выздоровели 2 877 021 украинец, от осложнений погибли 84 149 граждан.