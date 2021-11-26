Коронавирус После трех дней роста в Украине снизилось число новых случаев заражения

2021-11-26 16:31

В Украине за минувшие сутки выявили 15 936 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Снижение на тысячу заражений произошло после трех дней роста.

Как сообщает Минздрав 26 ноября, больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве (1438), Запорожской (1075) и Днепропетровской (1022) областях.

Среди новых заболевших детей – 1 394, медработников – 303. В больницы госпитализированы 3 208 человек, летальных исходов – 608, выздоровели – 24 569 человек.

Напомним, за все время пандемии в Украине заболело 3 400 340 человек, выздоровели 2 877 021 украинец, от осложнений погибли  84 149 граждан.

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