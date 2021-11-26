Коронавирус Сегодня ВОЗ собирает срочное заседание, обнаружен совершенно новый и устойчивый к вакцинам штамм

2021-11-26 11:15

Всемирная организация здравоохранения 26 ноября соберется на срочное заседание, чтобы обсудить новую мутацию коронавируса B.1.1.529, выявленную в Южной Африке.

Как сообщает Financial Times, на встрече ее участники планируют определить, новый штамм является вариантом SARS-CoV-2, вызывающим обеспокоенность или интерес.

По словам главы Центра эпидемических ответных действий и инноваций Южной Африки Тулио де Оливейры, причиной заседания являются опасения ВОЗ касательно быстрого распространения B.1.1.529. По словам ученого, очень большое количество мутаций и устойчивость нового штамма к вакцинам создает угрозу высокой вероятности заражения.

"Любой новый вариант, способный уклоняться от вакцин или распространяться быстрее, чем Дельта, может стать серьезной проблемой на пути выхода мира из пандемии", - заявил он.

Новым вариантом COVID на сегодня инфицированы 82 человека: 77 в Южно-Африканской Республике, четыре - в Ботсване и один - в Гонконге. Два дня назад таких случаев было десять.