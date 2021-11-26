Коронавирус Из-за COVID-19 власти Чехии ввели локдаун - запрещено очень многое, но бизнесу компенсируют ущерб

2021-11-26 21:36

С сегодняшнего дня власти Чехии объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией коронавируса. 

"В Чехии из-за усиливающейся эпидемии COVID-19 вновь будет действовать режим ЧС. Правительство приняло решение ввести его в полночь с четверга на пятницу. Он будет действовать 30 дней", - сказал после заседания правительства и.о. премьер-министра Андрей Бабиш.

Как сообщает Mlada fronta DNES, с 26 ноября в республике запрещается работа кафе, ресторанов, баров, казино и других заведений с 22:00 до 04:59. Отменяются рождественские базары. Также власти запретили распивать алкогольные напитки в общественных местах.

Разрешены массовые мероприятия с количеством участников до 100 человек (на похоронах можно больше), на спортивных мероприятиях могут присутствовать не более тысячи человек. В связи с нововведениями правительство обязалось компенсировать ущерб бизнесу.

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