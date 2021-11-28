Коронавирус В декабре за отказ от вакцинации будут отстранять от работы: подробности

2021-11-28 12:30

 

9 декабря 2021 года вступает в силу приказ Министерства здравоохранения Украины № 2393, расширивший перечень организаций, сотрудники которых должны обязательно прививаться против COVID-19

Об этом сообщает Скептик со ссылкой на Минздрав.

Согласно тексту документа, кроме педагогов и работников центральных и местных органов власти, обязательной вакцинации против коронавируса на период действия карантина подлежат сотрудники:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4.03.2015 № 83.

Работники вышеупомянутых учреждений, которые на 9 декабря не будут иметь документа о прививке по крайней мере одной дозой антиковидной вакцины, сертификата или справки о выздоровлении от COVID-19 или справки о противопоказаниях к прививке, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Контроль за допущением к работе только тех работников, которые имеют документы о прививках или противопоказаниях к вакцинации, возлагается на руководителя предприятия.

Если во время проверки уполномоченный орган обнаруживает, что на предприятии работают уклоняющиеся или отказывающиеся от прививки, он составляет акт о нарушении статьи 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях “Нарушение правил по карантину людей”.

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