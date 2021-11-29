Коронавирус В Австрии хотят сажать в тюрьму за отказ от вакцинации против коронавируса

2021-11-29 21:20

 

Власти Австрии разрабатывают закон об ответственности за отказ от вакцинации против коронавируса. Наказание для антипрививочников предусматривает штрафы до 7,2 тысячи евро или четыре месяца тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Die Presse.

В распоряжении издания оказался черновой проект закона, разрабатываемого австрийским правительством, об обязательной вакцинации против коронавируса. Согласно документу, минимальный штраф за отказ от прививки будет составлять 3,6 тысячи евро или четыре месяца лишения свободы.

Как отмечает газета, обязательная вакцинация от коронавируса будет распространяться на всех проживающих в Австрии людей с февраля 2022 года. Штраф на сумму в 7,2 тысячи евро будет грозить тем, кто проигнорирует два уведомления о необходимости сделать прививку.

Из обязательной вакцинации планируется исключить тех, для кого существует риск для жизни и здоровья из-за прививки, частично беременных и подростков в возрасте до 12 лет.

По данным издания, законопроект правительства должен быть представлен 6 декабря. Документ должен получить одобрение обеих палат парламента Австрии.

Напомним, Австрия стала первой страной в Евросоюзе, которая сделала вакцинацию от коронавируса обязательной для всех.

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