Экономика Украина более чем в два раза увеличила импорт электроэнергии из Беларуси

2021-12-01 09:21

Украина увеличила импорт электроэнергии из Беларуси до 900 МВт-час, в то время как на прошлой неделе поставки составляли 415 МВт-час. Об этом свидетельствуют данные НЭК Укрэнерго.

При этом мощность на импорт электроэнергии из Беларуси на сегодня получила ТЭТ Групп бывшего коммерческого директора группы ДТЭК Виталия Бутенко, уточняет Экономическая правда.

Напомним, 6 ноября Беларусь начала поставлять в Украину электроэнергию. С 18 ноября импорт был приостановлен, но уже через три дня – возобновлен.

В свою очередь президент Владимир Зеленский поддержал импорт электроэнергии из Беларуси в случае необходимости.

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