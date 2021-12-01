Спорт В ожидании Додо: Чемпион Италии хочет выкупить 23-летнего защитника Шахтера, но есть нюанс

2021-12-01 09:40

Додо в ближайшее время может сменить чемпионат Украины на Италию. На защитника Шахтера положил глаз чемпион Италии - Интер, сообщает InterLive.

Пришедший в команду летом 25-летний игрок сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис так и не смог оправдать ожиданий, возложенных на него главным тренером Симоне Индзаги. Поэтому миланский гранд хочет вновь выйти на трансферный рынок для усиления правого фланга защиты. Одним из приоритетных вариантов является 23-летний игрок "горняков".

Издание отдельно отмечает прекрасные отношения агента футболиста Джулиано Бертолуччи и спортивного директора Интера Пьеро Аузилио. Это может ускорить сделку. Единственное что пока не устраивает чемпионов Италии так это цена, руководство "горняков" хочет получить за Додо не менее 25 миллионов евро.

В текущем сезоне бразилец отыграл за "горняков" 23 матча в которых отдал четыре результативные передачи.

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