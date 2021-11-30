Коронавирус Из-за штамма «Омикрон» Великобритания изменила правила въезда для украинцев

2021-11-30 18:40

 

Великобритания меняет правила въезда для украинцев из-за стремительного распространения штамма Омикрон. Они начинают действовать уже с сегодняшнего дня, 30 ноября.

Об этом сообщило Посольство Украины в Великобритании.

Отныне все туристы из Украины, направляющиеся в Великобританию, должны сделать по прибытии ПЦР-тест на COVID-19 в течение 2-х дней и находиться на самоизоляции до получения негативного результата.

В посольстве напоминают, что пользоваться масками в магазинах и общественном транспорте обязательно.

Кроме того, все, кто потенциально мог контактировать с лицами с вирусом Омикрон, несмотря на свой статус вакцинации, должны обязательно соблюдать самоизоляцию под наблюдением NHS Test and Trace.

Через три недели эти меры должны пересматриваться.

subscriber subscriber

Еще по теме

Карантин по-новому. Как изменятся правила с 6 декабря: полный список

2021-11-30 19:00

Погода на декабрь: что ждет украинцев в начале зимы

2021-11-29 17:20

В ВОЗ признали, что африканский штамм Омикрон является большой загадкой для ученых

2021-11-29 15:15

Сегодня состоится экстренная встреча министров стран Большой семерки

2021-11-29 12:40

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Появилось новое лекарство от COVID-19: жевательная резинка, которая ловит частицы вируса

2021-11-30 19:20

Карантин по-новому. Как изменятся правила с 6 декабря: полный список

2021-11-30 19:00

Из-за штамма «Омикрон» Великобритания изменила правила въезда для украинцев

2021-11-30 18:40

Красная зона в Украине уменьшится: ситуация с ковидом улучшилась в шести областях

2021-11-30 18:00
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Появилось новое лекарство от COVID-19: жевательная резинка, которая ловит частицы вируса 2021-11-30 19:20
Карантин по-новому. Как изменятся правила с 6 декабря: полный список 2021-11-30 19:00
Из-за штамма «Омикрон» Великобритания изменила правила въезда для украинцев 2021-11-30 18:40
Красная зона в Украине уменьшится: ситуация с ковидом улучшилась в шести областях 2021-11-30 18:00