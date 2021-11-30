Коронавирус Из-за штамма «Омикрон» Великобритания изменила правила въезда для украинцев

2021-11-30 18:40

Великобритания меняет правила въезда для украинцев из-за стремительного распространения штамма Омикрон. Они начинают действовать уже с сегодняшнего дня, 30 ноября.

Об этом сообщило Посольство Украины в Великобритании.

Отныне все туристы из Украины, направляющиеся в Великобританию, должны сделать по прибытии ПЦР-тест на COVID-19 в течение 2-х дней и находиться на самоизоляции до получения негативного результата.

В посольстве напоминают, что пользоваться масками в магазинах и общественном транспорте обязательно.

Кроме того, все, кто потенциально мог контактировать с лицами с вирусом Омикрон, несмотря на свой статус вакцинации, должны обязательно соблюдать самоизоляцию под наблюдением NHS Test and Trace.

Через три недели эти меры должны пересматриваться.