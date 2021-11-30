Коронавирус Закрытие Украины из-за COVID-19: в Минздраве сообщили, что ждать украинцам

2021-11-30 22:00

Повторный локдаун в Украине в случае ухудшения ситуации не стоит исключать. Однако, на сегодняшний день в стране есть все возможности, чтобы избежать этого.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью телеканалу BBC, которое обнародовали во вторник, 30 ноября.

Чиновник не исключает введения локдауна в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине.

Вместе с тем, глава Минздрава отметил, что сейчас в стране есть вакцины и препараты прямого действия, которые могут помочь избежать этого.

Власти также вводят ограничительные меры, чтобы контролировать распространение вируса.

«Ничего нельзя исключать. Я бы не говорил, что возможен жесткий карантин, как в 2020 году. Сегодня есть вакцины, и есть препараты прямого действия. Мы принимаем определенные ограничительные меры.

Некоторые страны закрываются. Пока есть определенная неизвестность. Все неизвестное довольно быстро станет известным. После этого будут принимать решение», — подытожил Ляшко.