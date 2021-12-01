Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине постепенно снижается, но смертность еще очень высокая

2021-12-01 15:15

В Украине за сутки подтвердили 11 960 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 3 450 341.

Как сообщает Минздрав, выздоровели уже 2 972 192 украинца (накануне - 26 160), а скончались - 86 532 (накануне - 557). В больницы накануне попали 3 629 человек.

Сколько новых случаев заражения в областях 

  • Винницкая – 608
  • Волынская – 530
  • Днепропетровская – 419
  • Донецкая – 666
  • Житомирская – 214
  • Закарпатская – 409
  • Запорожская – 760
  • Ивано-Франковская – 281
  • Киев – 1592
  • Киевская – 704
  • Кировоградская – 135
  • Луганская – 229
  • Львовская – 417/12120
  • Николаевская – 406
  • Одесская – 287
  • Полтавская – 905
  • Ровенская – 485
  • Сумская – 384
  • Тернопольская – 231
  • Харьковская – 613
  • Херсонская – 257
  • Хмельницкая – 586
  • Черкасская – 557
  • Черновицкая – 152
  • Черниговская – 133
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