Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине постепенно снижается, но смертность еще очень высокая

2021-12-01 15:15

В Украине за сутки подтвердили 11 960 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 3 450 341.

Как сообщает Минздрав, выздоровели уже 2 972 192 украинца (накануне - 26 160), а скончались - 86 532 (накануне - 557). В больницы накануне попали 3 629 человек.

Сколько новых случаев заражения в областях