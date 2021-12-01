Число новых случаев COVID-19 в Украине постепенно снижается, но смертность еще очень высокая
2021-12-01 15:15
В Украине за сутки подтвердили 11 960 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 3 450 341.
Как сообщает Минздрав, выздоровели уже 2 972 192 украинца (накануне - 26 160), а скончались - 86 532 (накануне - 557). В больницы накануне попали 3 629 человек.
Сколько новых случаев заражения в областях
- Винницкая – 608
- Волынская – 530
- Днепропетровская – 419
- Донецкая – 666
- Житомирская – 214
- Закарпатская – 409
- Запорожская – 760
- Ивано-Франковская – 281
- Киев – 1592
- Киевская – 704
- Кировоградская – 135
- Луганская – 229
- Львовская – 417/12120
- Николаевская – 406
- Одесская – 287
- Полтавская – 905
- Ровенская – 485
- Сумская – 384
- Тернопольская – 231
- Харьковская – 613
- Херсонская – 257
- Хмельницкая – 586
- Черкасская – 557
- Черновицкая – 152
- Черниговская – 133