Коронавирус В Украине подтвердилось более 13,5 тыс новых случаев COVID-19, лидирует Киев

2021-12-02 12:46

В Украине за день подтвердили 13 531 случай коронавируса - всего в стране их уже 3 463 872. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 2 декабря.

Выздоровели 2 995 727 украинцев (накануне - 23 535), а скончались 87 057 (накануне - 525). В больницы попали 3 003 человека.

Сколько новых случаев заражения зафиксировано за сутки в областях:

  • Винницкая – 568
  • Волынская – 647
  • Днепропетровская – 682
  • Донецкая – 803
  • Житомирская – 743
  • Закарпатская – 496
  • Запорожская – 709
  • Ивано-Франковская – 623
  • Киев – 1418
  • Киевская – 640
  • Кировоградская – 183
  • Луганская – 169
  • Львовская – 729
  • Николаевская – 424
  • Одесская – 418
  • Полтавская – 677
  • Ровенская – 461
  • Сумская – 371
  • Тернопольская – 310
  • Харьковская – 501
  • Херсонская – 150
  • Хмельницкая – 594
  • Черкасская – 493
  • Черновицкая – 164
  • Черниговская – 558
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