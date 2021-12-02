Коронавирус В Украине подтвердилось более 13,5 тыс новых случаев COVID-19, лидирует Киев

2021-12-02 12:46

В Украине за день подтвердили 13 531 случай коронавируса - всего в стране их уже 3 463 872. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 2 декабря.

Выздоровели 2 995 727 украинцев (накануне - 23 535), а скончались 87 057 (накануне - 525). В больницы попали 3 003 человека.

Сколько новых случаев заражения зафиксировано за сутки в областях: