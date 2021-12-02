В Украине подтвердилось более 13,5 тыс новых случаев COVID-19, лидирует Киев
2021-12-02 12:46
В Украине за день подтвердили 13 531 случай коронавируса - всего в стране их уже 3 463 872. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 2 декабря.
Выздоровели 2 995 727 украинцев (накануне - 23 535), а скончались 87 057 (накануне - 525). В больницы попали 3 003 человека.
Сколько новых случаев заражения зафиксировано за сутки в областях:
- Винницкая – 568
- Волынская – 647
- Днепропетровская – 682
- Донецкая – 803
- Житомирская – 743
- Закарпатская – 496
- Запорожская – 709
- Ивано-Франковская – 623
- Киев – 1418
- Киевская – 640
- Кировоградская – 183
- Луганская – 169
- Львовская – 729
- Николаевская – 424
- Одесская – 418
- Полтавская – 677
- Ровенская – 461
- Сумская – 371
- Тернопольская – 310
- Харьковская – 501
- Херсонская – 150
- Хмельницкая – 594
- Черкасская – 493
- Черновицкая – 164
- Черниговская – 558