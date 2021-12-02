Коронавирус Раскрыты планы Кабмина по массовой вакцинации украинцев

2021-12-02 13:43

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что власти планируют до конца 2021 года привить от коронавируса большую часть взрослого населения страны, передает правительственный портал.

Об этом, в том числе, шла речь на встрече членов Кабмина с представителями Всеукраинского Совета церквей и религиозных организаций.

Так, в ходе переговоров премьер выразил благодарность собеседникам за позицию в популяризации процесса вакцинации против COVID-19.

"Собственный пример прививки и открытие пунктов вакцинации при религиозных организациях дало хороший толчок процессу в целом. Мы рассчитываем вакцинировать большинство взрослого населения до конца года. Это, несомненно, поможет сохранить много жизней", - сказал Шмыгаль.