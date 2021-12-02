Коронавирус Omicron: нужно ли обновлять вакцины против COVID

2021-12-02 21:40

Почему имеющиеся вакцины могут быть менее эффективными против нового штамма Omicron и когда мир получит обновленные вакцины.

Существующие вакцины COVID-19, вероятно, будут намного менее эффективны против варианта вируса Omicron, предупредил генеральный директор производителя лекарств Moderna Стефан Бансел, - сообщает Euronews.

Стефан Бансел сказал, что большое количество мутаций в этом варианте предполагает, что мировые вакцины против COVID-19, возможно, потребуется скорректировать, чтобы сохранить их эффективность против вируса, если Omicron станет доминирующим.

В понедельник новое руководство, выпущенное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), предупредило, что недавно выявленный и «сильно расходящийся» вариант представляет собой «очень высокий» глобальный риск.

Однако глобальный орган здравоохранения также подчеркнул, что все еще существует «значительная неуверенность» в том, какое влияние этот вариант может оказать.

В техническом обзоре ВОЗ описала этот вариант как имеющий «беспрецедентное количество» мутаций в шиповом белке, предположительно от 26 до 32. Такое количество мутаций потенциально «беспокоит», поскольку может сделать вариант более трансмиссивным и более устойчивым к защите, обеспечиваемой вакцинацией или выздоровлением от других вариантов COVID-19.

Это связано с тем, что современные вакцины против COVID-19 - как мРНК-вакцины, такие как Moderna и Pfizer / BioNTech, так и вакцины против вирусной нагрузки, такие как AstraZeneca, - работают, производя копию шипового белка коронавируса в организме для атаки иммунной системы.

Если шипованный белок «Омикрона» значительно отличается от такового в более старых вариантах, это может ограничить эффективность иммунного ответа организма.

Но в интервью британской телекомпании Sky советник правительства Южной Африки и эпидемиолог Салим Абдул Карим сказал, что, несмотря на наличие «очень ранних доказательств» повышенной передачи инфекции и повторного инфицирования у вакцинированных или выздоровевших пациентов, людям не следует «слишком много думать об этом, так как это очень ранние данные».

«Мы получим полную картину только через три-четыре недели. Но на данный момент мы не видим никаких тревожных сигналов, о которых нам следует беспокоиться», - сказал он.

На прошлой неделе немецкий производитель вакцин BioNTech заявил, что ожидает получения дополнительных данных по новому варианту в течение двух недель, которые могут указать, нужно ли ему обновлять вакцину против COVID.

По словам генерального директора Moderna, разработка вакцины, специфичной для Omicron, может занять месяцы. Что означает, что Moderna и Pfizer не смогут получить миллиард доз на следующей неделе, но получат миллиард доз к лету.