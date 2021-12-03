Спорт Шахтер признали лидером по коротким передачам среди всех европейских команд

2021-12-03 12:10

Донецкий Шахтер отдает самые короткие передачи среди всех европейских клубов - подсчитали в футбольной обсерватории CIES.

"Горняки" и ранее не отличались особой любовью к вертикальному футболу, но при новом наставнике - итальянце Роберто Де Дзерби, полностью перешли на короткий пас. И на данный момент опережают по этому показателю все команды "Старого Света".

Эксперты подсчитали - средняя дистанция, которую проходит мяч после паса игрока Шахтера, меньше, чем у ПСЖ, Лацио и Манчестер Сити.

Ну, а самыми длинными передачами в Европе, традиционно, пользуются на "Туманном Альбионе". После пасов английских и шотландских команд круглый пролетает в среднем 23-24 метра.

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