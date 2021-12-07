Коронавирус Конституционный суд Словении вынес решение по принудительной вакцинации чиновников

2021-12-07 13:48

Конституционный суд Словении признал указ об обязательной вакцинации чиновников от коронавируса незаконным.

Шестеро судей проголосовали «за», трое — против. Суд пришел к выводу, что для внедрения обязательной вакцинации нужно было сначала внести изменения в закон об инфекционных заболеваниях.

Также Конституционный суд Словении подчеркнул, что обязательная вакцинация не может внедряться подзаконными актами или постановлениями правительства — только законом.

Решение о принудительной вакцинации госслужащих с 1 октября власти приняли в сентябре, однако оно не вступило в силу из-за обращения профсоюзов в суд.

Напомним, с 6 ноября в Словении решили усилить карантинные ограничения.

 

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Минздрав расширил "желтую" зону карантина - в нее вошли Киев и восемь областей 2021-12-07 13:02