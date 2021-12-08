Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине продолжает увеличиваться - ситуация по областям

2021-12-08 10:44

За минувшие сутки в Украине выявили почти 9,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, что больше вчерашнего показателя. При этом количество выздоровевших держится значительно выше количества новых заболевших.

Как сообщает Минздрав Украины, за прошедшие сутки госпитализировано 2 998 человек. От осложнений ковид погибли 450 украинцев.

Обновленные данные по числу новых случаев заражения за 24 часа: