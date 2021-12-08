Число новых случаев COVID-19 в Украине продолжает увеличиваться - ситуация по областям
2021-12-08 10:44
За минувшие сутки в Украине выявили почти 9,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, что больше вчерашнего показателя. При этом количество выздоровевших держится значительно выше количества новых заболевших.
Как сообщает Минздрав Украины, за прошедшие сутки госпитализировано 2 998 человек. От осложнений ковид погибли 450 украинцев.
Обновленные данные по числу новых случаев заражения за 24 часа:
- Винницкая область – 369;
- Волынская область – 379;
- Днепропетровская область – 358;
- Донецкая область – 723;
- Житомирская область – 187;
- Закарпатская область – 329;
- Запорожская область – 530;
- Ивано-Франковская область – 166;
- Киев – 1519;
- Киевская область – 489;
- Кировоградская область – 137;
- Луганская область – 147;
- Львовская область – 413;
- Николаевская область – 305;
- Одесская область – 284;
- Полтавская область – 705;
- Ровенская область – 397;
- Сумская область – 274;
- Тернопольская область – 184;
- Харьковская область – 309;
- Херсонская область – 201;
- Хмельницкая область – 390;
- Черкасская область – 376;
- Черновицкая область – 122;
- Черниговская область – 78.