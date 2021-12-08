Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине продолжает увеличиваться - ситуация по областям

2021-12-08 10:44

За минувшие сутки в Украине выявили почти 9,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, что больше вчерашнего показателя. При этом количество выздоровевших держится значительно выше количества новых заболевших.

Как сообщает Минздрав Украины, за прошедшие сутки госпитализировано  2 998 человек. От осложнений ковид погибли 450 украинцев.

Обновленные данные по числу новых случаев заражения за 24 часа:

  • Винницкая область – 369;
  • Волынская область – 379;
  • Днепропетровская область – 358;
  • Донецкая область – 723;
  • Житомирская область – 187;
  • Закарпатская область – 329;
  • Запорожская область – 530;
  • Ивано-Франковская область – 166;
  • Киев – 1519;
  • Киевская область – 489;
  • Кировоградская область – 137;
  • Луганская область – 147;
  • Львовская область – 413;
  • Николаевская область – 305;
  • Одесская область – 284;
  • Полтавская область – 705;
  • Ровенская область – 397;
  • Сумская область – 274;
  • Тернопольская область – 184;
  • Харьковская область – 309;
  • Херсонская область – 201;
  • Хмельницкая область – 390;
  • Черкасская область – 376;
  • Черновицкая область – 122;
  • Черниговская область – 78.
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