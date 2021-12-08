Коронавирус Штамм Омикрон в 40 раз более устойчив к вакцинам - исследователи шокировали мир новыми данными

2021-12-08 13:41

Эффективность вакцины Pfizer против штамма Омикрон может быть в 40 раз меньше, чем от первоначального варианта COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты первых лабораторных исследований, которые проводились в Южной Африке, где были выявлены первые случаи и вспышки мутировавшего вируса, сообщает Sky News.

"Несмотря на то, что его способность нового штамма ускользать от вакцинных антител значительна, она не полная, и это хорошие новости", - отметил профессор Алекс Сигал, вирусолог из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения, который руководил исследованием.

Исследование показало, что антитела людей, которые были вакцинированы или переболели коронавирусом и получили антитела естественным путем, были значительно более эффективны против Омикрона. Это позволяет предположить, что бустеры могут принести значительную пользу.

"Его способность ускользать от вакцины была в 5-10 раз лучше, чем у Бета-варианта", - говорится в сообщении.

Профессор Сигал также считает, что Омикрон, вероятно, обладает как иммунной защитой, так и преимуществом передачи по сравнению с другими вариантами.

При этом отмечается, что исследование не полное. В нем был изучен живой вирус Омикрон, выращенный в лаборатории, который был протестирован на образцах крови всего 12 вакцинированных людей. Поэтому исследование не может многое сказать нам о том, насколько эффективными будут вакцины против предотвращения инфекции или дальнейшей передачи вируса в реальном мире.

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