Политика Новым канцлером ФРГ стал Олаф Шольц - что преемник Меркель думает об агрессии РФ и транзите газа

2021-12-08 11:45

Бундестаг на заседании 8 декабря проголосовал за избрание лидера социал-демократической партии Германии Олафа Шольца канцлером страны. Во время тайного голосования он получил 395 голосов из 736.

Он заменит на этом посту Ангелу Меркель,которая возглавляла немецкое правительство в течение 16 лет. Позже будет объявлен состав нового правительства Германии.

Вчера стало известно, что руководители Социал-демократической партии Германии, Союза-90/"зеленых" и Свободной демократической партии подписали коалиционный договор.

Накануне Шольц высказался об украинской проблематике - агрессии РФ и транзите газа: "Разумеется, мы в ФРГ, как и другие в Европе и США, с обеспокоенностью смотрим на передвижения войск, которые мы видим у украинской границы. Должно быть ясно, что сложилась бы неприемлемая ситуация, если бы появилась угроза Украине"