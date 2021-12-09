Число новых случаев COVID-19 в Украине быстро растет, уже более 12 тысяч за сутки
2021-12-09 09:40
В Украине за минувшие сутки выявили почти 12,4 тысячи новых случаев, что значительно больше вчерашнего показателя. Однако, количество выздоровевших держится выше количества новых заболевших.
"За сутки 8 декабря в Украине зафиксировано 12 376 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщает Минздрав Украины.
Также за минувшие сутки госпитализировано 2 449 человек, от коронавируса погибли 465 граждан.
Сколько новых случаев заражения за сутки подтверждено в областях:
- Винницкая область – 488;
- Волынская область – 493;
- Днепропетровская область – 471;
- Донецкая область – 574;
- Житомирская область – 640;
- Закарпатская область – 503;
- Запорожская область – 570;
- Ивано-Франковская область – 529;
- Киев – 1198;
- Киевская область – 484;
- Кировоградская область – 139;
- Луганская область – 146;
- Львовская область – 745;
- Николаевская область – 359;
- Одесская область – 1232;
- Полтавская область – 537;
- Ровенская область – 346;
- Сумская область – 288;
- Тернопольская область – 306;
- Харьковская область – 566;
- Херсонская область – 137;
- Хмельницкая область – 538;
- Черкасская область – 496;
- Черновицкая область – 155;
- Черниговская область – 436.