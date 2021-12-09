Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине быстро растет, уже более 12 тысяч за сутки

2021-12-09 09:40

В Украине за минувшие сутки выявили почти 12,4 тысячи новых случаев, что значительно больше вчерашнего показателя. Однако, количество выздоровевших держится выше количества новых заболевших.

"За сутки 8 декабря в Украине зафиксировано 12 376 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщает Минздрав Украины.

Также за минувшие сутки госпитализировано 2 449 человек, от коронавируса погибли 465 граждан.

Сколько новых случаев заражения за сутки подтверждено в областях: