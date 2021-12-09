Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине быстро растет, уже более 12 тысяч за сутки

2021-12-09 09:40

В Украине за минувшие сутки выявили почти 12,4 тысячи новых случаев, что значительно больше вчерашнего показателя. Однако, количество выздоровевших держится выше количества новых заболевших. 

"За сутки 8 декабря в Украине зафиксировано 12 376 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщает Минздрав Украины.

Также за минувшие сутки госпитализировано 2 449 человек, от коронавируса погибли 465 граждан. 

Сколько новых случаев заражения за сутки подтверждено в областях:

  • Винницкая область – 488;
  • Волынская область – 493;
  • Днепропетровская область – 471;
  • Донецкая область – 574;
  • Житомирская область – 640;
  • Закарпатская область – 503;
  • Запорожская область – 570;
  • Ивано-Франковская область – 529;
  • Киев – 1198;
  • Киевская область – 484;
  • Кировоградская область – 139;
  • Луганская область – 146;
  • Львовская область – 745;
  • Николаевская область – 359;
  • Одесская область – 1232;
  • Полтавская область – 537;
  • Ровенская область – 346;
  • Сумская область – 288;
  • Тернопольская область – 306;
  • Харьковская область – 566;
  • Херсонская область – 137;
  • Хмельницкая область – 538;
  • Черкасская область – 496;
  • Черновицкая область – 155;
  • Черниговская область – 436.
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