Коронавирус В ВОЗ впервые признали, что Омикрон может существенно повлиять на ход пандемии

2021-12-09 14:03

Штамм коронавируса Омикрон может повлиять на ход пандемии коронавирусной инфекции, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга. 

"Некоторые характеристики Омикрона, в том числе глобальное распространение и большое количество мутаций, указывают на то, что штамм может серьезно повлиять на ход пандемии", - сообщается в Twitter ВОЗ.

По словам главы ВОЗ, в распоряжении специалистов пока еще находится ограниченный объем данных по "Омикрону" и поэтому сказать о том, какое именно влияние он окажет на пандемию - еще рано.

Глава ВОЗ добавил: некоторые данные указывают на то, что Омикрон вызывает более легкую коронавирусную болезнь, чем штамм Дельта, но информации для выводов пока недостаточно.

Напомним, что этот вариант имеет большое количество мутаций, которые, как считают в ВОЗ, могут вызвать большую заразность вируса. Также эксперты считают, что штамм Омикрон может оказаться более устойчивым к вакцинам и поставить под угрозу усилия по борьбе с пандемией.

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